Чемпион мира в скиатлоне Александр Большунов женился на Анне Жеребятьевой

Москва, 23 апреля. Двукратный обладатель Большого хрустального глобуса Александр Большунов и его возлюбленная Анна Жеребятьева узаконили отношения.

Лыжница Анна Жеребятьева, завершившая спортивную карьеру в этом году, сообщила, что вышла замуж за лидера сборной России Александра Большунова. Она поделилась фотографией с супругом в Instagram-аккаунте, показав подписчикам свидетельство о браке.

«Мистер и миссис», — так подписала фото Жеребятьева.

О предстоящей свадьбе Большунов рассказывал журналистам во время завершившегося сезона. Он пригласил на торжественное мероприятие своего норвежского соперника Йоханнеса Клебо, однако спортсмен сообщил, что не сможет приехать в Россию.

Ранее стало известно, что Александр Большунов вошел в состав сборной России по лыжным гонкам на сезон-2021/22. Об этом проинформировала пресс-служба ФЛГР.