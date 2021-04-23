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Снуп Догг представил новый альбом под названием «От улиц до люкса»

Общество
Снуп Догг представил новый альбом под названием «От улиц до люкса»
Global Look Press  /  ImagePressAgency/face to face

Лос-Анджелес, 23 апреля. Американский рэпер Снуп Догг 20 апреля выпустил 18-й по счету студийный альбом. Пластинка «От улиц до люкса» уже доступна на всех стриминговых платформах.

В альбом вошли десять треков, в том числе совместные композиции с Kokane, Mozzy и J Black. Снуп Догг, судя по всему, решил вернуться к истокам. Все песни на пластинке звучат в стиле джи-фанк, который получил огромную популярность в 1990-х годах. Именно этот стиль в свое время принес широкую известность рэперу.

Для Снуп Догга это альбом стал уже 18-ым по счету. Предыдущая пластинка хип-хоп исполнителя — «I Wanna Thank Me» — вышла в 2019 году. На нем тогда засветились Chris Brown, YG, Slim Jxmmi из Rae Sremmurd, Nate Dogg, Slick Rick и Wiz Khalifa.

Не так давно Снуп Догг официально подтвердил свое участие в съемках фильма «Дневная смена» для стримингового киносервиса Netflix. Фильм будет представлять собой вампирский экшен-триллер.

Кроме того, Снуп Дог записал фит с рэпером DMX незадолго до его смерти. Менеджер исполнителя Даррин Ди рассказала, что фанаты DMX после ухода из жизни кумира смогут послушать его новый альбом, в создании которого приняли участие многие его знаменитые коллеги.

музыка альбом снуп догг рэпер
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