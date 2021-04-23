ФАН выяснил подробности о разбившихся пилотах в Иркутской области

Иркутск, 23 апреля. На борту разбившегося недалеко от села Рысево самолета находились двое мужчин в возрасте 55 и 70 лет. Оба погибли.

По данным источника ФАН, Юрий Б. и Сергей С. совершали тренировочный полет, открывали сезон. У обоих погибших были удостоверения пилотов-любителей.

По мнению специалистов, летательный аппарат был собран не на заводе. Об этом говорят фрагменты самолета и отсутствие каких-либо номерных обозначений. Сборка и хранение летательного аппарата могли осуществляться на расположенном недалеко заброшенном аэродроме, сообщал ФАН.