Снос Монумента славы во Львове подставил под удар целостность Украины

Во Львове по приказу мэра начат снос Монумента Боевой славы Вооруженных Сил СССР, установленного на захоронении советских солдат, отдавших жизнь в боях против фашистов в дни Великой Отечественной войны. Как следует из заявления местных властей, на Украине считают, что Львов был не освобожден, а «оккупирован» Красной армией.

Понимает ли киевское правительство, что заявляя об «оккупации» Львова СССР, оно признает тем самым неправомерность владения западными территориями? ФАН разобрался в этом вопросе вместе с экспертами.

«Киев не может мыслить стратегически»

На вопрос, кому должен принадлежать Львов, если Украина считает его оккупированным Красной армией, преподаватель Польского культурного центра Томаш Оманьски заявил, что в наше время логика, к сожалению, не всегда работает. От дальнейших комментариев пан отказался.

Уклонились от прямых ответов и представители официальных польских сообществ в России. Председатель Московской национально-культурной автономии поляков «Дом Польский» Галина Романова заявила, что не будет ничего говорить. Директор Польского образовательного центра Виолетта Мацкевич сообщила корреспонденту, что не может ответить на такие вопросы.

Более открытым показал себя руководитель польско-российского общества «Курск» Ежи Тыц:

«Сегодня написали, что во Львове начали сносить памятник бойцам Красной армии, который поставили после Отечественной войны за победу над фашистами. На Украине говорят, что СССР был таким же оккупантом, как гитлеровская Германия. Какое отношение тогда Украина имеет ко Львову? Если Львов оккупирован, не будет ли логично тогда отдать эту территорию Польше?»

Казалось бы, в Киеве сидят взрослые люди, а не понимают простых вещей, сетует Тыц.

«Они играют с огнем. Украинские политики просто не могут мыслить стратегически», — констатировал историк.

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С точки зрения поляка, во Львове происходит очередной акт вандализма и хамства. Монумент советским воинам — это память о всех людях, благодаря которым та же Украина сегодня существует как независимое государство. Но как-то они быстро об этом забыли. Им нравятся новые «герои» — Бандера, Шухевич… По словам Ежи Тыца, дурацкая, несправедливая и очень вредная теория, к сожалению, многим по вкусу.

«Они говорят, что Красная армия не освобождала Европу, а захватывала ее, чтобы установить коммунизм. Это большая попытка исказить историю. Это элемент политической и информационной войны против современной России. Они оскорбляют память предков, погибших солдат, потому что никак иначе врагам России великую страну не укусить», — добавил Тыц.

Собеседник ФАН заявил, что уже 13 лет восстанавливает памятники советским и польским воинам, которые сражались с фашистами. Для этого он создал организацию, которую назвал «Курск» — в честь Курской битвы. Активисты стараются не допустить искажения истории, обращаются для этого в суды, пишут заявления в прокуратуру. Они защищают памятники, захоронения.

«Я служил в польской армии, Польша была страной Варшавского договора, союзником Советской армии. Я что, тоже оккупант? Некоторые люди хотят все переврать. Это очень опасно. Я когда-то услышал, как президент России во время Парада Победы сказал важную вещь: «Надо хранить историю, потому что иначе нельзя!» Это очень правильно», — подчеркнул польский энтузиаст.

Ежи Тыц рассказал, что его маму во время войны спасли советские солдаты. Рискуя жизнью, русский воин вынес десятилетнюю девочку из пылающего дома. Дома поджигали фашисты, отступая перед Красной армией. Потом красноармейцы кормили ребенка супом, вкус которого она запомнила на всю жизнь. Это — настоящая история. Надо помнить все, чтобы правильно понимать происходящее сегодня и не допустить страшных событий опять.

ТАСС / Валерий Шарифулин

«Украина пытается играть в «патриотизм»

Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сказал ФАН, что последние несколько лет мы наблюдаем обезьянничество, позерство, сомнительные провокационные выходки различных украинских политиков и должностных лиц, но к этому надо относиться спокойно и снисходительно. Надо понимать: эти люди не в состоянии вести межгосударственный цивилизованный диалог, они прибегают к грязным провокационным методам, пытаясь угодить политикам других стран, от которых они зависят.

Украинские политики подражают разрушителям памятников в Европе, пояснил Нилов. Это — вандализм. На фоне обнищания народных масс украинские политики пытаются набрать какие-то политические баллы, пытаясь играть в «патриотизм». Больше всего они хотят этим вульгарным способом привлечь к себе внимание, добавил депутат Госдумы.

«В свете исторической правды на повестке дня возникает законный вопрос: не нужно забывать обстоятельства образования Украины. Это государство было создано после революции 1917 года в политических интересах. Точно так же, как Крым был передан правительством СССР Украине фактически внутри единого государства для более удобной ведения сельскохозяйственного производства», — напомнил Нилов.

Собеседник ФАН добавил, что правители Украины не оценивают последствий своих поступков и рисков, в том числе геополитического территориального характера, которые могут потом возникнуть исходя из заявленной ими позиции.

«Заявление, что «Львов был оккупирован Красной армией», может привести к геополитическим заявлениям со стороны государств, граничащих с Украиной, и чем окончится подобный спор — неизвестно», — предупредил депутат.

Ярослав Нилов также прокомментировал, стоит ли выкупать у тех, кто разрушает памятники за границей, дорогие нам исторические объекты. По его мнению, обстановка напряжена, дипломатические отношения у нас с ними находятся в подвешенном состоянии. О каких-либо плановых процессах в отношениях с той же Украиной говорить невозможно. Тем более что украинские политики будут поступать по принципу «На зло мамке отморожу себе уши!». Политик напомнил: для дурака самое обидное, когда на него не обращают внимания…

ФБА «Экономика сегодня» /

«В Киеве рубят сук, на котором сидят»

Главный редактор портала История.рф, эксперт РВИО Никита Буранов, в свою очередь, усомнился, что после подобных демаршей Украина сможет сохранить территориальную целостность.

«Если мы говорим о Западной Украине и городе Львове как неотъемлемой части Советского Союза, которая присоединилась еще до начала Великой Отечественной войны, то объявление Красной армии «оккупантами» — это враждебные действия, которые могут быть направлены против самой Украины, — объяснил историк. — Мы знаем, какие лозунги про Львов используют польские футбольные фанаты на матчах. Они утверждают, что это — территория Польши. Польские националисты спят и видят, как бы забрать у Украины эти земли».

Сегодня в польской армии поют и песню про «Вильно — польский город», по которому идут «славные польские гусары», рассказал Буранов.

«В Киеве рубят сук, на котором сидят. Благодаря недальновидной политике Украина уже лишилась нескольких своих регионов. Ее западные соседи раздают паспорта жителям ее приграничных регионов. Учитывая современную ситуацию, недалек тот день, когда жители Западной Украины начнут после памятников советским воинам громить здания украинской администрации, предъявлять претензии киевскому правительству», — спрогнозировал ситуацию представитель Российского военно-исторического общества.

Федеральное агентство новостей /

По словам Буранова, эпопея с Монументом славы победителей фашизма, который сносят сегодня во Львове, была начата в 2019 году, когда там же снесли памятник на площади. Формулировка, выдвинутая украинскими политиками, издевательская: они называют памятники освободителям «экспонатами музея оккупации» и говорят, что часть памятников поставят в так называемом «музее тоталитарных режимов» «Территория террора».

«Уничтожаются не просто памятники. Во Львове — захоронения десятков советских воинов, которые отдали свои жизни за освобождение Западной Украины и самого Львова. Речь идет об осквернении могил, это ужасное преступление. Россия предлагала деньги, пыталась выкупить эти памятники, но западные страны на это не соглашаются! Я бы назвал это культурным терроризмом: на Украине пытаются отказаться от собственной истории, стереть память о своих предках, которые положили жизни для ее освобождения», — заявил эксперт.

Никита Буранов считает, что действия властей Украины вполне укладываются в рамки русофобской политики некоторых стран Европы. Он напомнил, что в Чехии недавно снесли памятник маршалу Коневу, армия которого спасала чехословаков от фашистов. Это фальсификация истории и попытка пересмотра итогов Второй мировой и Великой Отечественной войн, констатировал историк.