Нейрохирурги из Кирова провели уникальную операцию на позвоночнике пациента с грыжей

Киров, 23 апреля. Нейрохирурги провели сложную операцию на позвоночнике пациента, который долгое время терпел боль в спине, сообщает министерство здравоохранения Кировской области.

Изначально кировчанин обратился за помощью врачей с жалобой на болезненные ощущения в области поясницы, которые мучили его в течение трех-четырех лет. После обследования у пациента обнаружили остеохондроз и протрузию дисков поясничного отдела позвоночника с сужением межпозвонкового отверстия и компрессией корешка нерва. Такое состояние являлось показанием к операции.

Размер грыжи в данном случае был незначительным, при этом расстояние между позвонками было маленькими. Уникальность проведенной процедуры заключалась в способе хирургического вмешательства. Для минимальной кровопотери хирурги проводили манипуляции через прокол диаметром около одного сантиметра. Затем они использовали эндоскоп. Всего операция длилась около часа. Уже через сутки житель Кирова стал чувствовать себя лучше, а мучившая его боль прошла.

Крымские медики разработали новую методику по удалению доброкачественных опухолей предстательной железы. Такие операции позволяют полностью сохранить мочеиспускательный канал пациента.