Полицейский из Магнитогорска пойдет под суд за прекращение дела знакомой

Магнитогорск, 23 апреля. СК завершил расследование уголовного дела в отношении начальника отдела полиции «Левобережный» Антона Романова. Ожидается вынесение обвинительного заключения.

Мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе СКР России по Челябинской области. По версии следствия, полицейский в апреле прошлого года «избавил» от уголовной ответственности свою знакомую. Превышая свои полномочия, Романов дал подчиненным указание прекратить дело в отношении женщины.

Преступление было выявлено сотрудниками региональной службы безопасности. После того как прокурор вынесет обвинительное заключение, дело будет передано для рассмотрения в суд.

Громкое дело раскрыли в Приморье спустя семь лет, сообщало издание Deita. Там полицейские задержали мужчину, обвиняемого в изнасиловании, похищении, убийстве, вымогательстве и незаконном лишении свободы человека.