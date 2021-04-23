Пиар-агент Нюши объяснил ее слова о появлении «нового человечка»

Москва, 23 апреля. Представитель певицы Нюши опроверг слухи о второй беременности артистки. Домыслы спровоцировала сама звезда, опубликовав в соцсети фрагмент своего выступления на Glamour Eco Award.

Артистка на странице в Instagram опубликовала фрагмент своего выступления на премии Glamour Eco Award, где она была одним из спикеров и поговорила об экологических проблемах. Однако ролик, которым поделилась Нюша, ввел поклонников в заблуждение. В кадре исполнительница говорит о том, что находится в интересном положении.

«Пришло осознание того, что теперь я несу ответственность не только за себя, а внутри меня есть еще одна чудесная маленькая жизнь. Скоро появится новый человечек», — сообщает певица в ролике.

После таких слов поклонники артистки тут же рассмотрели у нее округлившийся живот под широкой футболкой. Они в комментариях наперебой принялись поздравлять ее со второй беременностью. Оказалось, что Нюша просто опубликовала неудачный фрагмент, вырвав слова из контекста.

«Нет, она не в положении. Ее спросили: «Что повлияло на ваше решение стать экоактивистом?». Она ответила: «Повлияло то, что я стала мамой…». И она обсуждала свой прошлый опыт — когда была еще беременной, — пояснила пиар-агент певицы изданию «СтарХит».

В 2017 году Нюша вышла замуж за бизнесмена Игоря Сивова. Меньше чем через год у пары родилась дочь. Ее назвали необычным именем Симба, сообщает «Вечерняя Москва». Странное имя ребенка для многих стало поводом для шуток. Не могла обойти это стороной и скандально известная журналист и телеведущая Ксения Собчак. Она встретила Нюшу на вручении премии «Жара» и осыпала ее шуточками.