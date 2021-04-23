МВД подсчитало количество ДТП с участием каршеринга

Москва, 23 апреля. Министерство внутренних дел (МВД) сообщило о 150 дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) с участием автомобилей каршеринга.

С января по март текущего года в России произошло 153 аварии с участием арендованных машин. В таких ДТП погибли восемь граждан, а 199 человек получили травмы, отметили в ведомстве.

Ужесточать проверки водителей прокатных автомобилей МВД пока не планирует. Отмечается, что в Москве насчитывают 4,8 млн официально зарегистрированных автомобилей, из них 0,5% — машины каршеринга.