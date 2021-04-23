Певица Наталья Подольская хочет стать многодетной мамой

Москва, 23 апреля. Популярная певица Наталья Подольская задумывается о третьем ребенке. Звезда хотела бы стать многодетной матерью.

Знаменитость воспитывает двух сыновей, который появились на свет от музыканта Владимира Преснякова. Артистка не скрывает, что не намерена останавливаться. Звезда, которая сама выросла в многодетной семье, хочет обзавестись еще наследниками.

«Как говорит моя подруга: после первого ты не уверена, что хочешь второго. А после второго понимаешь, почему идут за третьим», — сказала Подольская в разговоре с «Телепрограммой», добавив, что «чем больше детей, тем насыщеннее будет старость».

Участница «Фабрики звезд» впервые стала матерью в 2015 году. Она родила сына, которого назвала Артемием. Ребенок растет очень творческим и артистичным, ходит на танцы в «Тодес» и устраивает домочадцам представления. Младшему сыну Ивану всего полгода.

Подольская познакомилась со своим будущим мужем на съемках программы «Большие гонки» в 2005 году. Через пять лет влюбленные поженились, а затем обвенчалась.