Кедми рассказал, как послание Путина Федеральному собранию в корне изменит будущее Украины

Москва, 23 апреля. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию окажет серьезное влияние на судьбу Украины. К такому выводу пришел израильский политолог Яков Кедми.

Он напомнил, что в своем послании российский лидер упомянул о госперевороте на Украине в 2014 году, чем де-факто признал незаконность нынешнего киевского режима. Кроме того, Владимир Путин заявил, что Россия не оставит без ответа угрозы в адрес РФ. Кедми уверен, что к таким угрозам относится активность НАТО у российских границ, а также возможное появление баз Альянса на территории Украины, передает «Экономика сегодня».

«Я это понимаю так: если Украина будет действовать провокационно, от нее отмахнутся, как от мухи. А если будет слишком, прихлопнут, как муху», — отметил он.

Кедми также добавил, что в настоящее время Москва не воспринимает действия Киева, как угрозу. При этом Путин обозначил красную линию в отношениях с Украиной, которая проходит по рубежу российских национальных интересов.

«Путин сказал, что Россия будет требовать соблюдения красных линий и сама определит, где они проходят. Красная линия — это то, за чертой чего РФ будет применять силовые методы. Ответ России будет продуманный, жесткий и неожиданный», — сказал Кедми в эфире YouTube-канала «Украина.ру».

Напомним, 21 апреля президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. В ходе выступления глава государства заявил, что Россия хочет иметь добрые отношения со всеми участниками мирового сообщества. При этом российский лидер пообещал, что Москва будут жестко отвечать на провокации других стран, передает сайт 360tv.ru.