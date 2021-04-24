Дерматолог развеяла мифы о веснушках

Москва, 24 апреля. Веснушки могут появиться не только у рыжеволосых. Об этом ФАН заявила дерматолог, косметолог Татьяна Егорова. Собеседница Федерального агентства новостей также рассказала, опасны ли такие пигментные пятна на лице и почему они появляются.

Отношение к веснушкам всегда было неоднозначным: кто-то считает это особенностью, а кто-то мечтает избавиться от них. Каждый поцелованный солнцем (так называют обладателей веснушек) должен знать, что это не заболевание и не аномалия. Сложнее всего таким людям было в Средние века, поскольку веснушки на лице якобы считались склонностью к колдовству, за что могли отправить на костер. Сейчас некоторые даже рисуют на своих щеках «поцелуи солнца».

«Веснушки совершенно не опасны, они являются генетической особенностью кожи. Это первый признак фототипа кожи. Из-за этого они очень быстро выгорают, поэтому в жаркие дни необходимо пользоваться солнцезащитным кремом. Естественная защита от солнечных лучей у веснушек очень слабая», — рассказала собеседница агентства.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Федеральное агентство новостей

Дерматолог подчеркнула, что сами веснушки не опасны, и развеяла миф о том, что они могут перейти в рак кожи. Появление веснушек — это наследственная предрасположенность, просто так появиться они не могут.

«Избавиться от веснушек нельзя, также они могут появиться на лице не только у людей с рыжими волосами», — пояснила Егорова.

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