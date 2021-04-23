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Американские пользователи не считают Украину достойной членства в НАТО

  /   Обновлено: 23 апреля 2021 11:28
Политика
Американские пользователи не считают Украину достойной членства в НАТО
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 23 апреля. США используют Украину в качестве инструмента давления на Россию. К такому выводу пришли американские пользователи Сети.

Одно из изданий Соединенных Штатов обнародовало статью, посвященную украинскому вопросу. Американские эксперты выразили опасение, что противостояние может перерасти в новую войну.

Однако читатели издания из США сомневаются в том, что Белый дом готов перейти от слов к действиям.

«У Америки нет никаких других интересов на Украине, кроме как использовать ее в качестве инструмента для давления на Россию», — считает юзер Feral Finster.

Пользователь под ником kenofken выразил мнение, что Киев не достоин был членом НАТО.

Как стало известно ранее, в Совбезе РФ рассказали, как США заводят отношения с Москвой в тупик.

украина сша нато
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