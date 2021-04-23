Разбившийся в Иркутской области самолет могли собрать на заброшенном аэродроме

Иркутск, 23 апреля. Правоохранители разбираются в обстоятельствах падения легкомоторного самолета. Обломки обнаружены в поле недалеко от села Рысево.

По данным источника ФАН, летательный аппарат был без опознавательных знаков. Его фрагменты свидетельствуют о том, что он мог быть спроектирован и собран в кустарных условиях. Пока неизвестно, откуда прилетел самодельный самолет. Согласно предположению, его могли сконструировать и хранить на территории заброшенного аэродрома, расположенного неподалеку от места крушения.

В результате падения самодельного летательного аппарата погибли два человека, сообщал ФАН.