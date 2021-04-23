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Байден намерен увеличить налоги на доходы богатых американцев

Экономика
Байден намерен увеличить налоги на доходы богатых американцев
Global Look Press  /  Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Вашингтон, 23 апреля. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден собирается значительно повысить налоговые взносы на доходы самых богатых граждан страны.

Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на ряд источников, знакомых с ситуацией. Соответствующие планы являются частью общего радикального пересмотра американской налоговой системы. Предполагается, что максимальная предельная ставка подоходного налога в США увеличится с 37% до 39,6%.

Налог на прирост инвестиционного капитала должен стать больше почти в два раза, пишет Forbes. Он повысится до 39,6% для граждан, которые зарабатывают более 1 миллиона долларов. Сообщается, что инициатива направлена на финансирование плана поддержки семей страны. С помощью увеличенных налогов власти Соединенных Штатов смогут выделить около 1 триллиона долларов на уход за детьми, образование и оплачиваемый отпуск для граждан.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее рассказал о тактике США в отношениях с Россией. Новый подход Вашингтона заключается в двуличности, объясняет чиновник.

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