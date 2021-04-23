Российский историк Тепикин объяснил нападки экс-президента Эстонии нацистским прошлым

Москва, 23 апреля. Агрессивная риторика экс-президента Эстонии Тоомаса Ильвеса в адрес России легко объясняется, если взглянуть на его родословную, уверен историк и публицист Виталий Тепикин.

Заявление экс-президента Эстонии в Twitter возымело общественный резонанс как в Таллине, так и за рубежом. Ильвес призывает ограничить въезд гражданам России в страны Евросоюза и в первую очередь Прибалтики якобы из соображений безопасности. В эксклюзивном комментарии Медиагруппе «Патриот» публицист Тепикин объяснил причины агрессивных нападок Ильвеса на Москву.

«Дерзкое заявление бывшего президента Эстонии Ильвеса в Твиттере продиктовано, конечно же, дипломатическим скандалом между Россией и Чехией. И поскольку он явно выходит за рамки двухстороннего, то вероятность быть услышанным у политика есть. Тоомас Хендрик Ильвес — сын эсэсовца, который в 1944-м бежал от Советской Армии. Он ненавидит русских, презирает наш язык, отказываясь использовать даже отдельные слова. Уже не в первый раз он допускает выпады в сторону России», — заявил Тепикин.

facebook.com / @Виталий Тепикин

Нацистское прошлое Ильвеса объясняет его русофобию, но не дает ему дополнительных очков политического рейтинга. Как заметил Тепикин, даже соотечественники не торопятся поддерживать Ильвеса, а официальный Брюссель на такой решительный шаг, как запрет въезда всем россиянам, никогда не решится.

«Закрытие въезда в страны Евросоюза для российских граждан кажется маловероятным, но чехи планируют требовать «жесткого ответа на российскую агрессию», придуманную ими. Решение вполне может оказаться солидаризованным с Ильвесом. Само эстонское общество в подобные крайности, мне кажется, не впадает, российские туристы многих кормят, поддерживая туристическую индустрию, к ним уже привыкли. В Твиттере политику никто особо од не распевал, наоборот, ему даже пришлось защищаться от своих соотечественников», — резюмировал историк.

Ранее историк и публицист Виталий Тепикин в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей определили место Чехии в «большой игре» стран Запада против России.