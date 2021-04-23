Аналитики из США заявили о готовности российского робота-танка «Уран-9» к войне

Вашингтон, 23 апреля. Российские танки-роботы готовы к войне и в скором времени пополнят ряды ВС РФ, заявили аналитики из Соединенных Штатов.

Первое подразделение российских войск, имеющее новейших ударных роботов, уже создано, заявил со ссылкой на информацию Минобороны РФ военный эксперт портала The National Interest Питер Сучиу в своей статье, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей. Речь идет о разработанном в России робототехническом комплексе «Уран-9», о выполнении плана по закупке которого ранее сообщил российский министр обороны Сергей Шойгу.

Управление боевым роботом осуществляется дистанционно, причем максимальный радиус действия «Урана-9» составляет почти три километра, отметил автор материала. Он подчеркнул, что комплекс способен передвигаться и маневрировать на пересеченной местности, осуществляя прикрытие и огневую поддержку пехоты. На вооружении машины имеется 30-миллиметровая автопушка, а также противотанковые управляемые ракеты «Атака» и реактивный огнемет «Шмель», уточнил аналитик. По его мнению, танк-робот уже готов к боевым действиям, а специалистам осталось лишь провести определенные тесты.

Экспериментальное подразделение, сформированное в ВС РФ, осуществит тестирование роботов для определения оптимальных условий их использования, рассказал эксперт. По его словам, «Уран-9» будет испытываться на базе одного из научно-исследовательских центров российского министерства обороны.

«Этот центр впоследствии будет обучать персонал, который будет эксплуатировать ударные роботизированные машины «Уран-9» в действующих воинских частях», — приводит Сучиу заявление представителей МО России.

Ранее российский робот «Уран-9» привлек внимание журналистов из Великобритании, которые восхитились военной новинкой из России.