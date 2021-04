Ликвидация боеприпасов и визит премьера в Мисурату — что произошло в Ливии 22 апреля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 22 апреля 2021 года.

Группа мошенников арестована в аэропорту Митига при попытке незаконно вывести из страны иностранную валюту общей суммой в два миллиарда евро.

Судно с 130 мигрантами потерпело кораблекрушение у берегов Триполи. Спасательная операция продолжалась около 10 часов. Береговая охрана Ливии и европейские власти долгое время не могли согласовать, в чьей зоне ответственности опрокинулась лодка.

По последним данным, 90 человек доставлены на сушу. Еще 40 пассажиров числятся без вести пропавшими.

Глава Ливийского центра по обнаружению мин и пережитков войны Мухаммед аль-Тургаман объяснил звуки взрывов в городе Мисурата. По его словам, саперы продолжают ликвидировать оружие и боеприпасы, изъятые у преступных банд.

По предварительной оценке, на складах хранится более 400 тонн патронов, снарядов и авиабомб. Специалистам удалось уничтожить около 95 тонн.

Патруль Главного управления по охране электроэнергетики задержал группу злоумышленников. Они обжигали краденные провода с целью последующей сдачи драгоценного металла.

Премьер-министр переходного Правительства национального единства Ливии Абд аль-Хамид Дабиба в сопровождении двух заместителей посетил Мисурату с рабочим визитом.

Политик встретился с городскими чиновниками и членами муниципального совета для обсуждения проблем в городе и способы их решения.

Глава Президентского совета Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи поручил министру юстиции Халиме Ибрагим освободить всех незаконно удерживаемых лиц из тюрем страны.

Аль-Манфи также посетил Мисурату с рабочим визитом. Он встретился с членами городского совета и старейшинами для обсуждения вопроса о возвращении перемещенных лиц в их дома и проведение выборов президента 24 декабря 2021 года.

Генеральный консул Ливии в Тунисе вручил верительные грамоты министру иностранных дел республики.

Члены Юридического комитета сформируют и передадут окончательный доклад и конституционное правило к концу апреля. Специалисты в настоящий момент не могут прийти к единому мнению по механизму выборов президента и тексту присяги.

Дипломаты разделились на два лагеря. Одни выступают за избрание главы государства путем народного голосования, другие — за плебисцит среди парламентариев.

Правительство Германии рассматривает возможность возвращения посольства страны в Ливию.

ЦБ Ливии выделил кредит в 5 миллиардов динар 11 банкам для поддержания работоспособности.

Министерство экономики Ливии планирует создать медиаплатформу для привлечения местных и иностранных компаний.

Переходное Правительство национального единства выделит один миллиард динаров на поддержку нефтяного сектора.

GNU allocates one billion dinars for NOC urgent needs https://t.co/JKEd9N7AcD