Медиагруппа «Патриот» объявила о начале сотрудничества с сетевым изданием «Версия»

Санкт-Петербург, 23 апреля. Медиагруппа «Патриот» начала информационное сотрудничество с одним из ведущих еженедельников журналистских расследований «Наша версия».

В ходе совместной работы издания планируют заниматься взаимным цитированием материалов, а также оказывать поддержку интересным мероприятиям и акциям друг друга. В сетевом издании «Версия» работают журналисты самого высокого уровня, которые являются экспертами и профессионалами своего дела, заявил глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

«Это легендарное издание, в котором работают журналисты высочайшего класса, настоящие патриоты России: не популисты и пропагандисты, а известные профессионалы и эксперты. Только вместе мы сможем бороться за обеспечение информационного суверенитета России», — рассказал он.

Главред «Версии» Константин Зятьков, в свою очередь, отметил, что материалы издания Медиагруппы «Патриот» будут интересны их читательской аудитории. «Версия», по его словам, «не впадает в лебезение перед властью и готова откровенно чистить коррупционные раны страны».

В середине апреля Медиагруппа «Патриот» и информационное агентство «Бел.Ру» объявили о совместном сотрудничестве. В его рамках планируется производить цитирование материалов на постоянной и взаимной основе.