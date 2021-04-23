Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом

Москва, 23 апреля. Отвод частей и подразделений ВС РФ после успешного завершения крупных межвидовых учений в Крыму вызвал различную реакцию в Киеве и в западных столицах.

Об этом рассказал военный эксперт Александр Цыганов в интервью телеканалу «Царьград». Он отметил, что украинское военно-политическое руководство не обратило внимания на важный нюанс приказа министра обороны РФ Сергея Шойгу о возвращении войск ЮВО и ВДВ в места своей постоянной дислокации.

Цыганов подчеркивает, что штатное вооружение и боевая техника 41-й армии ЮВО остаются на полигоне Погоново для проведения учений «Запад-2021», сам же полигон находится менее чем в 300 км от Луганска. Это позволит России гибко реагировать на любые вызовы у своих юго-западных границ в будущем, отметил эксперт.

По мнению Цыганова, сам факт отвода российских войск вбил клин между Киевом и Западом, потому что украинские политики радуются передислокации ударных частей ВС РФ, в отличие от их западных партнеров, более реалистично оценивающих данную ситуацию.

«Если в Киеве люди сидят простые и уже празднуют новую перемогу из-за отвода русских войск, то на Западе реально ломают голову, не зная, чего ожидать от Москвы в каждом конкретном случае», — резюмировал собеседник «Царьграда».

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