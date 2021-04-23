Рогозин рассказал российским космонавтам детали проекта новой орбитальной станции

Москва, 23 апреля. Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин обсудил с отрядом российских космонавтов создание национальной орбитальной станции.

О проведении встречи с космонавтами глава Роскосмоса написал в своем Twitter-аккаунте.

«Обсудили проект российской орбитальной служебной станции, ход создания новой ракетно-космической техники и программу полетов», — сообщил Рогозин.

Ранее стало известно, что Россия намерена построить собственную орбитальную станцию. Ее первый модуль, которые изначально планировалось использовать на МКС, должен быть запущен в 2025 году.

При этом гендиректор Роскосмоса уже объяснял, почему РФ будет строить новую станцию. Помимо этого он заявил, что Россия сможет отправлять на нее космических туристов, передает сайт 360tv.ru.