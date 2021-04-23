ФБК в шестой раз поплатится за отсутствие маркировки иноагента

Москва, 23 апреля. Признанный НКО-иноагентом ФБК может в очередной раз поплатиться за отсутствие обязательной маркировки.

Организацию уже неоднократно предупреждали о необходимости соблюдать законодательство РФ. Тем не менее ФБК продолжает публиковать в Сети свои материалы без необходимой маркировки о признании иностранным агентом.

Прокуратура через суд намерена добиться, чтобы ФБК был признан экстремистской организацией за деструктивную деятельность. Получение нового статуса будет означать, что "фонд" подлежит ликвидации, его работа на территории России станет вне закона, сообщал ФАН.