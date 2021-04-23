Процесс над убийцей Джорджа Флойда: суд или судилище?

В Соединенных Штатах завершились события, обладающие важным социальным и политическим значением. Начавшийся 3 марта суд над Дереком Шовином, полицейским, которого обвиняют в убийстве чернокожего Джорджа Флойда, завершился кульминацией. Коллегия присяжных Миннеаполиса, штат Миннесота, после 10 часов совещаний вынесла Шовину вердикт — виновен.

Администрация США, так и бóльшая часть «прогрессивно настроенной общественности» признали решение присяжных справедливым, беспристрастность судебного процесса вызывает много вопросов. Все, что необходимо знать о, возможно, самом громком деле этого года, мы рассмотрим ниже.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» разбиралась в подробностях судебного процесса над бывшим полицейским Дереком Шовином, обвиняющимся в убийстве Джорджа Флойда.

За что судят Шовина?

25 мая 2020 года Дерек Шовин, выполняя обязанности старшего офицера патрульной группы Миннеаполиса, задержал чернокожего Джорджа Флойда по подозрению в мошенничестве. Флойд изо всех сил сопротивлялся аресту, поэтому правоохранителю пришлось положить задержанного лицом вниз, встать ему коленом на шею и девять минут удерживать в таком положении до прибытия подкрепления. Полную видеозапись происшествия посмотрели сотни миллионов американцев.

Подозреваемый несколько раз пожаловался на то, что не может дышать, и вскоре скончался. Процесс задержания попал на камеры очевидцев и быстро разлетелся по социальным сетям, спровоцировав массовые протесты по всей территории Соединенных Штатов.

George Floyd:

A jury has found a former police officer guilty of murder over the death of African-American George Floyd on a Minneapolis street last year. Derek Chauvin, 45, was filmed kneeling on Mr. Floyd's neck for more than nine minutes during his arrest last May. pic.twitter.com/pqwodzZTCi — MANKIRA (@MankiraMedia) April 20, 2021

Под давлением активистов Дерек Шовин был сначала уволен с занимаемой должности, а позже арестован по подозрению в «убийстве по неосторожности».

Аргументы обвинения

Судебный процесс над бывшим правоохранителем начался 3 марта. Обвинение настаивало на том, что экс-полицейский грубо нарушил правила задержания, поставив колено на шею Джорджа Флойда и тем самым убив его. По версии прокурора, Шовин сознательно продолжал давить на чернокожего из-за «собственной гордости и своего эго». Помощник прокурора Стивен Шлейхер выразил убежденность в том, что полицейский просто хотел продемонстрировать окружающим свою власть.

«Он не хотел позволять свидетелям указывать ему, что делать. Он намерен был делать то, что хотел, как хотел и столько, сколько хотел. Он имел власть, а другие офицеры полиции, как и свидетели, были в этот момент бессильны. Шовин пытался одержать победу, а Джордж Флойд заплатил за это своей жизнью», — гласит позиция обвинения.

wikipedia.org / facebook.com / george.floyd.7106 / Darnella Frazier

Параллельно обвинение пыталось выставить Джорджа Флойда, ранее судимого шесть раз, в том числе за угрозу огнестрельным оружием беременной женщине, высокодуховным человеком и примерным семьянином. Помощник прокурора Шлейхер по-видимому решил полностью проигнорировать эти обстоятельства, и правомерное задержание Флойда по подозрению в мошенничестве. Он заявил, что чернокожий «и не думал никого обижать».

«Джордж Флойд ни для кого не представлял угрозы. Он не пытался никого обидеть. Он никому ничего не пытался сделать плохого, — сторона обвинения открыто обращалась к эмоциям, а не юридической части. — Когда полиция столкнулась с Джорджем Флойдом в тот день, от нее не требовалось ни капли мужества. Все, что было нужно — немного сострадания, но в тот день его не нашлось».

Обвинение потребовало, чтобы присяжные признали, что смерть Флойда была результатом действий Шовена.

Вообще, вопрос о том как и от чего именно умер Флойд стал ключевым моментом судебного противостояния. Сторона защиты с самого начала настаивала на том, что проблемы с сердцем и регулярное употребление наркотиков привели к фатальной сердечной аритмии, погубившей афроамериканца. Присяжным были продемонстрированы фотографии запрещенных веществ, обнаруженных в автомобиле погибшего.

Прокурор же выражал уверенность в том, что именно действия полицейского — колено на шее — перекрыли Флойду доступ к кислороду, что повлекло остановку сердца.

Другие аргументы в защиту Шовина

Адвокат подсудимого Эрик Нельсон пытался убедить судью и присяжных в том, что Дерек поступил так, как поступил бы любой благоразумный офицер — вынужденно применил силу. Адвокат напомнил, что офицеры полиции — тоже люди и способны совершать ошибки в стрессовых ситуациях.

Этот аргумент поддержал свидетель защиты, специалист по применению силы при задержаниях Барри Бродд. Он заявил, что из-за агрессивного поведения афроамериканца Шовину вполне обоснованно пришлось действовать жестко.

Защита не без оснований указала, что полиция работала в непростых условиях. Питер Чанг, полицейский, принимавший участие в аресте Флойда, сообщил в своих показаниях, что вокруг Дерека Шовина и Джорджа Флойда собралась толпа из «агрессивно настроенных людей», которые могли помешать задержанию или совершить нападение на сотрудника полиции.

Судмедэксперт Дэвид Фаулер, ключевой эксперт защиты, заявил, что смерть Джорджа нельзя расценивать как убийство — ее причиной могли стать «многие потенциальные и конфликтующие между собой факторы», к которым относятся действие наркотических веществ и предполагаемое отравление выхлопными газами от полицейского внедорожника. Аргументы обвинения также осложнил судмедэксперт Эндрю Бейкер, который в ходе своего доклада сообщил, что уровень фентанила, обнаруженный в организме Флойда, может быть фатальным для некоторых людей.

Что грозит Дереку Шовину?

Шовин обвиняется сразу по трем статьям: убийство второй степени, убийство третьей степени и убийство по неосторожности третьей степени.

Самое серьезное обвинение — убийство второй степени. Из-за него бывшему полицейскому грозит срок до 40 лет. Для того, чтобы присяжные признали вину Шовина по этой статье, обвинение обязано доказать, что Дерек напал на Флойда и это привело к смерти чернокожего.

По статье убийство третьей степени Шовин может попасть в тюрьму на 25 лет. Чтобы его признали виновным, необходимо убедить судью и присяжных в том, что бывший сотрудник правоохранительных органов продемонстрировал пренебрежение к человеческой жизни при задержании.

И, наконец, убийство по неосторожности третьей степени. Срок — до 10 лет. Для обвинения по этой статье, присяжные должны согласиться с тем, что Шовин совершил рискованные и неоправданные действия, повлекшие тяжкие последствия для здоровья или жизни Флойда.

Какое решение вынесли присяжные?

По делу Дерека Шовина было отобрано пятнадцать присяжных: девять женщин и шесть мужчин. Девять из них – белые. После десятичасового совещания 21 апреля присяжные единогласным решением признали Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда по всем трем пунктам обвинения: в тяжком убийстве второй степени, убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй степени.

Pr Scr youtube.com /

Теперь Шовину грозит до 75 лет тюрьмы, а окончательную меру наказания определит судья и огласит приговор через два месяца.

Был ли процесс беспристрастным?

Разобравшись в обстоятельствах произошедшего, внимательно пересмотрев видео задержания Флойда, послушав аргументы обвинения и защиты, можно с уверенностью сделать вывод, что Дерек Шовин — полицейский, который, добросовестно выполняя свои обязанности, оказался не в том месте и не в то время. Американцы в таком случае говорят Bad luck, что в буквальном переводе означает «плохая удача».

Все, что было у стороны обвинения — воодушевленные рассказы о том, каким «замечательным» человеком был Джордж Флойд, каким ужасным и хладнокровным является Дерек Шовин и фотография, на которой коленка бывшего правоохранителя находится на шее задержанного.

wikipedia.org / Singlespeedfahrer / CC0

Между тем у защиты: показания судмедэкспертов о больших дозах наркотических веществ в крови афроамериканца, свидетельства о сердечных болезнях, фотографии запрещенных таблеток из машины Флойда, и в конце концов, самое главное — право патрульных применять физическую силу к лицам, сопротивляющихся аресту. Дерек, как и тысячи американских полицейских, всего лишь выполнял свою работу: он задерживал опасный преступный элемент, человека, в прошлом угрожавшего убийством беременной женщине, мошенника и наркомана.

Чем отплатило Дереку Шовину государство за его работу? Оно сделало из него «политического заключенного», «сакральную жертву», которую необходимо было принести для того, чтобы не допустить новой волны разрушительных протестов. Ну а президенту и главному демократу Джозефу Байдену, который, по его собственным словам, «молился для вынесения правильного приговора», ни в коем случае нельзя было потерять свой электорат.

Дело Дерека Шовина — просто еще одна история о том, как государственная машина стерла в порошок жизнь очередного обыкновенного «маленького» человека.