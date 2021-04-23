Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
23 апреля 12:31
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:29
Технологии
Комплект новинок от Apple по стоимости сравним с бюджетом проживания на несколько месяцев
12:29
Происшествия
Житель Сахалина умер во время сбора «урожая» сельди
12:26
Общество
Потерявший члена семьи американец подружился с колибри и кормит ее с рук
12:26
Экономика
Электрокары от Huawei поступили в продажу
12:26
Армия
Сатановский поставил на место анекдотом пообещавшего уничтожить «СП-2» дипломата из США
12:25
Происшествия
СК возбудил дело после смертельного падения самолета в Иркутской области
12:23
Политика
Петр Порошенко назвал Азовское море территорией Украины
12:21
Армия
Историк Тепикин «расшифровал сигнал» для НАТО от адмирала ВМСУ о десанте ВС РФ на Украине
12:19
Общество
«Аэрофлот» запускает прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Иркутск
12:18
Весь мир
Процесс над убийцей Джорджа Флойда: суд или судилище?
12:17
Политика
Историк Тепикин раскрыл подоплеку визита Лукашенко в Москву
12:16
Шоу-бизнес
Ани Лорак рассказала об отношениях с бывшим мужем после слухов о воссоединении
12:16
Экономика
Собрание акционеров Сбербанка приняло решение о выплате рекордных дивидендов
12:13
Политика
Москва вышлет из России пять польских дипломатов
12:12
Шоу-бизнес
Певица Ани Лорак рассказала о романе с украинским футболистом Ребровым
12:12
Экономика
Впервые с марта курс доллара упал ниже 75 рублей
12:08
Общество
Ради этого приехали: туристы восхитились персиковыми садами в Крыму
12:07
Общество
Глава Рособрнадзора высказался о проведении ЕГЭ в 2021 году
12:06
Экономика
Жители России стали меньше тратить на еду во время пандемии
12:05
Армия
В Сеть попало видео «разрушительного» взлета конвертоплана ВВС США
Все новости

«Этот день в истории». Что произошло 23 апреля, праздники, факты, люди

Общество
«Этот день в истории». Что произошло 23 апреля, праздники, факты, люди

Проект «Этот день в истории» Федерального агентства новостей посвящен фактам, событиям, людям, которые оставили большой отпечаток на страницах российской и мировой истории. Каждый день мы повествуем о самом интересном.

23 апреля — Всемирный день книги и авторского права. Дата символична, в этот день больше 400 лет назад ушли из жизни испанский писатель Мигель де Сервантес, автор романа «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский», британский поэт Уильям Шекспир, известный перуанский писатель и историк Инка Гарсиласо де ла Вега. Праздник организовали, чтобы отдать дань уважения книги и авторам, а также привлечь внимание молодежи к чтению и образованию. 23 апреля в библиотеках, школах, университетах разных стран мира проводятся книжные выставки и ярмарки.

 В этот же день 114 лет назад Джон Гриффит Чейни, известный как Джек Лондон, отправился вместе с женой в кругосветное плавание. Морское путешествие началось из города Сан-Франциско на двухмачтовом судне. Американец с детства мечтал стать пиратом, однако вместо этого снискал славу как автор приключенческих романов. 

Какой договор подписал Михаил Горбачев в этот день в 1991 году и какой знаменитый советский композитор родился 23 апреля 1891 года? Расскажем в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

праздники культура юнеско день книги этотденьвистории этот день в истории
Комментировать
Самое популярное
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Политика 109953 20 апреля 2021
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Экономика 108517 22 апреля 2021
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Политика 104032 21 апреля 2021
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Кому в России повысят пенсии с 1 мая, кто получит 10 тыс. руб., новое об индексации
Общество 83603 20 апреля 2021
Кому в России повысят пенсии с 1 мая, кто получит 10 тыс. руб., новое об индексации
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Политика 80779 22 апреля 2021
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Все новости / Общество / «Этот день в истории». Что произошло 23 апреля, праздники, факты, люди
Рейтинг@Mail.ru