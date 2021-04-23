«Этот день в истории». Что произошло 23 апреля, праздники, факты, люди

Проект «Этот день в истории» Федерального агентства новостей посвящен фактам, событиям, людям, которые оставили большой отпечаток на страницах российской и мировой истории. Каждый день мы повествуем о самом интересном.

23 апреля — Всемирный день книги и авторского права. Дата символична, в этот день больше 400 лет назад ушли из жизни испанский писатель Мигель де Сервантес, автор романа «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский», британский поэт Уильям Шекспир, известный перуанский писатель и историк Инка Гарсиласо де ла Вега. Праздник организовали, чтобы отдать дань уважения книги и авторам, а также привлечь внимание молодежи к чтению и образованию. 23 апреля в библиотеках, школах, университетах разных стран мира проводятся книжные выставки и ярмарки.

В этот же день 114 лет назад Джон Гриффит Чейни, известный как Джек Лондон, отправился вместе с женой в кругосветное плавание. Морское путешествие началось из города Сан-Франциско на двухмачтовом судне. Американец с детства мечтал стать пиратом, однако вместо этого снискал славу как автор приключенческих романов.

Какой договор подписал Михаил Горбачев в этот день в 1991 году и какой знаменитый советский композитор родился 23 апреля 1891 года? Расскажем в новом выпуске передачи «Этот день в истории».