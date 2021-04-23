Певица Ани Лорак впервые высказалась об изменах бывшего мужа

Москва, 23 апреля. Популярная певица Ани Лорак впервые поделилась своими переживаниями, связанными с предательством ее бывшего мужа Мурата Налчаджиоглу.

Звезда в эфире программы «Судьба человека» призналась, что для нее был тяжелый период в жизни, когда ее мужчина публично изменял ей. Она охарактеризовала свою прошлую жизнь как «крушение мечты» и настоящую драму.

Налчаджиоглу публично появлялся с девушками в городе, где Лорак прекрасно знают и уважают. При это мужчина уверял, что на кадрах, где он был застукан с другими дамами, не он.

«Он пытался сохранить брак. Дело в том, что я терпеливая, но если я что-то решила, назад дороги нет», — сказала Ани Лорак в разговоре с Борисом Корчевниковым.

В середине апреля заговорили о воссоединении певицы со своим бывшим возлюбленным. Артистка была замужем за Налчаджиоглу с 2009 года, у супругов родилась дочь, которую назвали Софией. Брак оказался все же неудачным: влюбленные расстались спустя десять лет отношений. Причиной их расставания стали измены предпринимателя.