Защитник «Ростова» Николай Поярков может продолжить карьеру в «Зените»

Санкт-Петербург, 23 апреля. Крайний защитник клуба «Ростов» Николай Поярков попал в сферу интересов петербургского «Зенита».

Фланговый защитник Николай Поярков может стать игроком «Зенита». Портал Transfermarkt оценивает стоимость воспитанника московского «Спартака» в 800 тысяч евро. По данным «Чемпионата», «Зенит» и «Ростов» уже начали переговоры по трансферу Пояркова.

В нынешнем сезоне 21-летний защитник принял участие в 15 матчах РПЛ и не отметился результативными действиями. Его контракт с «Ростовом» действует до 2023 года.

Ранее стало известно, что Лучано Спаллетти может возглавить московский «Спартак». С 2009 по 2014 год итальянский специалист работал в петербургском «Зените» и дважды приводил команду к победе в чемпионате России.