Определены пять признаков серьезного истощения организма

Москва, 23 апреля. Есть несколько признаков, указывающих на сильное истощение организма. Подробнее о пяти из них рассказала диетолог клиники Bioniq Кларисса Ленхерр.

Четкого определения состояния истощения нет. Очевидно, что это более тяжелая форма усталости. Изменения в настроении — один из признаков такого явления. Они могут проявляться в отстраненности, тревожности, депрессии. К тому же беспокойство должна вызывать усталость, которая не проходит даже после семичасового сна.

Об истощении могут свидетельствовать и резкие колебания веса на фоне постоянной усталости. В этом случае диетолог советует сдать анализы на тиреотропный гормон (ТТГ). В перечень признаков, указывающих на сильное истощение организма, входит и так называемый мозговой туман. Еще стоит обратить внимание на кожу. Если она стала сухой и тусклой, это повод для беспокойства.

Мускатный орех может помочь в борьбе со стрессом. Эта специя подавляет признаки усталости. К тому же мускатный орех полезен и при депрессии. Пряность используется и при воспалениях, а также болях в животе, суставах и мышцах, отмечают врачи.