Ученые опровергли связь веса человека и здоровья сердца

Москва, 23 апреля. Специалисты считают, что излишний вес никаким образом не влияет на работу сердца.

Американские ученые провели исследование, которое показало, что люди с висцеральным ожирением имеют повышенный риск инфаркта. Однако индекс массы тела людей может находиться в пределах нормы.

Висцеральное ожирение скапливается в средней части тела вокруг жизненно важных органов. В данном случае индекс массы тела может быть в пределах нормы. Американцы провели второе исследование, которое показало, что данный подход является неверным. Эксперты считают, что людям прежде всего надо следить за соотношением талии к бедрам.

Вопрос, как сохранить сердечно-сосудистую систему, давно обсуждается специалистами. Врач-геронтолог рассказала, как сохранить сердце здоровым.