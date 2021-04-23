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Пентагон рассекретил итоги катастрофической виртуальной войны с Китаем

Армия
Пентагон рассекретил итоги катастрофической виртуальной войны с Китаем
Mass Communications Specialist 1st Class Samuel Souvannason  /  Navy

Вашингтон, 23 апреля. Пентагон рассекретил результаты военных игр, которые прошли в виртуальном формате. Организаторы смоделировали конфликт между США и КНР на Тайване.

По легенде учений, в 2030 году Пекин отважился на силовое решение вопроса с Тайванем. По результатам гипотетического конфликта, армия США понесла колоссальные потери, но все же одолела Народно-освободительную армию Китая (НОАК). Игры показали, что с наскока одолеть Китай американским войскам не получится, передает РИА Новости. Подсчитав «потери», в командовании ВВС США пришли к выводу, что в случае войны с Китаем войска потеряют множество летчиков.

«Чтобы победить, и Пентагон, и американское общество должны быть готовы к таким большим потерям. Это очень тяжело осознать, но такова объективная реальность», — заключил заместитель начальника штаба ВВС США генерал-лейтенант Клинт Хинот.

Это довольно примечательно, даже учитывая то, что составляя легенду учений, американские военные все же дали себе фору перед воображаемым противником: операцией командовали по сетецентрическому принципу, войскам Тайваня предоставили последние модификации боевой техники, а ВВС США записали еще находящиеся на стадии разработки истребители шестого поколения и рой беспилотников. Но даже тогда группировка китайских войск с дальнобойными ракетами смогла нанести удар по американским войскам даже на Гавайских островах.

При этом в экспертном сообществе отметили, что американские военные в виртуальной войне сражались с китайской армией с нынешним ее оснащением, а себе приписали разработки, которые сегодня есть только на бумаге, так что итоги подобных учений не совсем релевантны.

Ранее американское военное командование признало превосходство армий Китая и России по уровню оснащения ракетами, в особенности гиперзвуковыми.

При этом сайт 360tv.ru в начале апреля передал, что испытания американской гиперзвуковой ракеты провалились.

китай ввс сша беспилотники
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