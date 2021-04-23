Пятиклассник выпал из окна школы в Ульяновской области

Ульяновск, 23 апреля. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства падения 11-летнего ученика школы в рабочем поселке Сурское.

Инцидент произошел во время занятий в учебном заведении. Ученик пятого класса по неизвестным причинам выпал из окна третьего этажа школы.

После происшествия пострадавшего мальчика доставили в больницу. Полная картина произошедшего станет известна после служебной проверки.

Подобный инцидент произошел накануне в Подмосковье. Полуторагодовалая девочка оперлась на москитную сетку и выпала из окна третьего этажа, сообщал сайт 360tv.ru.