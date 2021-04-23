Американский диетолог поделился самым быстрым способом похудеть

Вашингтон, 23 апреля. Человек может потерять лишние килограммы в рекордно короткие сроки, если выработает у себя одну полезную привычку.

Быстро и просто избавиться от лишнего веса можно при помощи грамотного питания. Для этого не обязательно морить себя голодом, достаточно просто включить в рацион овощи, рассказал американский диетолог и сертифицированный специалист по спортивной диетологии Андреа Овард.

«Рекомендую вам в день съедать не менее двух порций овощей», — цитирует его издание Eat Thist, Not That!

Дело в том, что овощи являются низкокалорийным продуктом, который содержит в себе большое количество клетчатки. Она, в свою очередь, помогает сохранять чувство насыщения на протяжении длительного периода времени. Кроме того, овощи следует есть перед основным приемом пищи, советует специалист. Дело в том, что тогда у человека в желудке просто не останется места для десерта. Такая стратегия поможет в скорейшей потере веса, уверен Овард.

Люди, которые пытаются сбросить лишний вес, могут похудеть без полноценного отказа от сладкого, заявила диетолог Светлана Титова. Эксперт советует употреблять натуральную пастилу, сухофрукты, мед и темный шоколад в небольших количествах.