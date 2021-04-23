Эксперт по губам расшифровал диалог принца Уильяма и его брата Гарри на траурной церемонии

Лондон, 23 апреля. Особое внимание на траурной церемонии было приковано к Уильяму и Гарри. Отношения братьев и так были напряженными, но все усугубилось после скандального интервью Гарри и его жены.

Королевская семья вместе со всей Великобританией 17 апреля простилась с супругом Елизаветы II, принцем Филиппом. Он не дожил два месяца до своего 100-летия. В связи с ограничениями из-за пандемии проводить герцога Эдинбургского в последний смогли только самые близкие родственники, в числе которых оказались братья Уильям и Гарри.

После скандального интервью, которое Гарри вместе с супругой Меган Маркл дали американской телеведущей Опре Уинфри, отношения между принцами еще больше испортились. Даже на траурной процессии братья не шли рядом, а были разделены одним из своих ближайших родственников. Однако в объектив камеры попала вполне дружеская беседа Уильяма и Гарри. Диалог братьев расшифровал британский эксперт по чтению губ.

«Да, это было здорово, не так ли», — сказал герцог Кембриджский своему 36-летнему брату, когда они оба сняли маски «Все было так, как он хотел», — ответил принц Гарри.

Возможно общее горе и скорбь по Филиппу объединит братьев и они наконец-то смогут найти общий язык. Правда, принц Гарри все равно не остался на юбилей своей бабушки Елизаветы II. Он решил вернуться к супруге Меган Маркл, которая сейчас ждет второго ребенка.

Недавно принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон посетили 282-й авиационный учебный корпус Королевских ВВС в Лондоне, что стало их первым выходом в свет после похорон принца Эдинбургского.