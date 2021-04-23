Законопроект о ежегодных выплатах школьникам в 10 тысяч рублей внесли в Госдуму

Москва, 23 апреля. В Государственную думу Российской Федерации внесен проект о выплатах школьникам страны в размере 10 тысяч рублей.

Средства хотят перечислять россиянам ежегодно. Соответствующая инициатива принадлежит депутатам от фракции ЛДПР и сенатору Сергею Леонову. Текст законопроекта размещен в электронной базе ГД.

Право на выплату, согласно предложению, будут иметь родители или опекуны российских школьников. Выплаты хотят перечислять на каждого ребенка в семье, пишет ТАСС.

«Ежегодная выплата в связи с началом учебного года устанавливается в размере 10 тыс. рублей, который подлежит индексации один раз в год», — отмечается в тексте проекта.

В пояснительной записке говорится, что сбор детей в школу дорожает для их родителей: к примеру, траты на первоклассников могут достигать 20 тысяч рублей. Финансировать реализацию нововведения предлагают за счет федерального бюджета.

Экономист Никита Кричевский ранее также предложил сделать ежегодными выплаты родителям школьников перед началом учебного года. Соответствующее пособие, по его словам, должно перечисляться по аналогии с выплатами по беременности и родам.