Не спешите хоронить лошадей: в Саратове возобновила работу конная полиция

Саратов, 23 апреля. В городе возобновили работу конные патрули, численность кавалерийского отделения составляет 16 человек и 10 лошадей. Конные полицейские будут осуществлять патрулирование в нескольких районах Саратова.

«Это отличная новость, конная полиция — эффективная структура, в некоторых аспектах не имеющая себе равных. Поддерживать общественный порядок на лошади намного проще, чем без нее: вид животного весом в полтонны сам по себе заставляет немного успокоиться горячие головы. Поэтому хочу сказать государству, чтобы не спешило хоронить лошадей. Они еще принесут много пользы», — рассказал корреспонденту ФАН берейтор Антон Стеклов.

Ранее следователь из Саратовской области вымогал крупную взятку у сотрудников ФСИН. По данным следствия, обвиняемый потребовал у четырех сотрудников ФСИН 1 млн рублей.