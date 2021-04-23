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Не спешите хоронить лошадей: в Саратове возобновила работу конная полиция

Общество
Не спешите хоронить лошадей: в Саратове возобновила работу конная полиция
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Карпухин

Саратов, 23 апреля. В городе возобновили работу конные патрули, численность кавалерийского отделения составляет 16 человек и 10 лошадей. Конные полицейские будут осуществлять патрулирование в нескольких районах Саратова.  

«Это отличная новость, конная полиция — эффективная структура, в некоторых аспектах не имеющая себе равных. Поддерживать общественный порядок на лошади намного проще, чем без нее: вид животного весом в полтонны сам по себе заставляет немного успокоиться горячие головы. Поэтому хочу сказать государству, чтобы не спешило хоронить лошадей. Они еще принесут много пользы», — рассказал корреспонденту ФАН берейтор Антон Стеклов.

Ранее следователь из Саратовской области вымогал крупную взятку у сотрудников ФСИН. По данным следствия, обвиняемый потребовал у четырех сотрудников ФСИН 1 млн рублей.

россия саратов конная полиция
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