Сбербанк будет предупреждать клиентов о звонках мошенников

Москва, 23 апреля. В мобильном приложении Сбербанка появился новый сервис, который направлен на защиту клиентов кредитной организации от телефонных мошенников.

Об этом журналистам рассказали в пресс-службе «Сбера». Речь идет о возможности проверять входящие вызовы: разработка Сбербанка предупреждает пользователя мобильного приложения о звонке злоумышленника.

«В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» можно подключить сервис проверки входящих вызовов», — объясняет пресс-центр.

Желающим воспользоваться услугой необходимо зайти в раздел «Безопасность» приложения и активировать кнопку «Проверять входящие звонки» в настройках. В банке также сообщили, что новинка является частью комплексной системы защиты «Сбера» от злоумышленников. В базе организации на данный момент насчитывается более 600 тысяч мошеннических номеров.

Телефонные мошенники начали пользоваться новой схемой обмана. Они рассылают гражданам смс-сообщения с кодом для прохождения регистрации юридического или индивидуального банка.

Россиян между тем призвали не выкидывать чеки сразу после оплаты и не оставлять их на кассе. Дело в том, что аферисты снимают защитные магниты с указанных там товаров, чтобы вынести их из магазина, а чек предъявляют охране, если у той возникают подозрения, пишет «ФедералПресс».