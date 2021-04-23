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Крупнейшую за всю историю наблюдений вспышку на Проксиме Центавра зафиксировали астрономы

Наука
Крупнейшую за всю историю наблюдений вспышку на Проксиме Центавра зафиксировали астрономы
youtube.com  /  NASA Goddard

Москва, 23 апреля. Эксперимент на девяти крупнейших наземных и космических телескопах выявил самую мощную за всю историю наблюдений вспышку на Проксиме Центавра.

Наблюдение за ближайшей к Солнечной системе звездой проводилось в течение нескольких месяцев в 2019 году, мощную вспышку удалось зафиксировать 1 мая 2019 года. Длительность всплеска составляла всего семь секунд, но ее мощность была в 100 раз больше любой вспышки на Солнце.

Явление зафиксировали пять из девяти телескопов, в том числе комплекс радиотелескопов ALMA и космический аппарат «Хаббл». Вспышку на Проксиме Центавра наблюдали в ультрафиолете и в миллиметровых длинах волн, на время звезда стала в 14 раз ярче в УФ-диапазоне. Вспышку в миллиметровом диапазоне ученые наблюдали впервые. Новое исследование поможет понять, как звезды генерируют такое явление и как это повлияет на жизнь вокруг них.

Проксима Центавра в восемь раз меньше Солнца, она относится к классу красных карликов. Расположена звезда в четырех световых годах от Солнечной системы и имеет две планеты, одна из которых, по мнению ученых, может быть обитаема.

Российские ученые нашли способ прогнозировать вспышки на Солнце. Специалисты из Самарского национального университета смогли создать математические модели, которые предсказывают магнитные бури на светиле.

астрономия звезда вспышка
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