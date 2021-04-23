Полиция нашла тело шестилетней девочки в лесу под Красноярском

Красноярск, 23 апреля. Сотрудники правоохранительных органов нашли в лесополосе труп шестилетней девочки. По данным СК, мать ребенка оставила малолетнюю своей подруге и ее матери.

Полиция полагает, что 38-летняя женщина страдает от наркотической зависимости. В июле прошлого года она отправилась в гости к 42-летней подруге и ее 70-летней матери и отдала им свою несовершеннолетнюю дочь. После этого она уехала из гостей и больше не интересовалась судьбой ребенка.

Женщины, которые занимались воспитанием девочки, отрицают причастность к ее гибели. Они сообщили полиции, что малышка получила смертельные травмы в результате несчастного случая. Подозреваемые в убийстве девочки были задержаны правоохранителями. В данный момент расследование уголовного дела продолжается.

Еще один труп нашла полиция в Смоленской области. На теле мужчины, считавшегося пропавшим без вести, были обнаружены многочисленные ожоги, сообщил ФАН.