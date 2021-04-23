Американский эксперт перечислил наиболее опасные беспилотные разработки ВС РФ

Вашингтон, 23 апреля. Россия активно разрабатывает и тестирует различные типы беспилотных аппаратов военного назначения, которые способны решать широкий спектр задач.

Об этом пишет военный эксперт Сэмюэл Бендетт в обзорной статье для портала RealClearDefense, пересказ публикации представлен «ПолитРоссией».

Автор материала обращает внимание на успехи российского ОПК в области создания беспилотной боевой техники, причисляя к таковым специальный вертолет, управляющий БПЛА-аппаратами. Также Бендетт высоко оценивает систему «Стая-93», разрабатываемую специалистами военно-учебного научного центра имени Жуковского, которая призвана наносить массированные удары по противнику роями дронов.

«К концу 2021 года Вооруженные силы России получат многофункциональные беспилотники дальнего действия С-70 «Охотник» и «Альтиус» для нанесения высокоточных ударов, которые способны действовать в тандеме с пилотируемыми самолетами, а также с наземными и морскими робототехническими комплексами», — предупреждает американский эксперт.

По его мнению, беспилотные разработки ВС РФ бросают вызов западному доминированию ввиду своих высоких боевых возможностей и тщательной интеграции с другими видами вооружений.

Ранее сообщалось о создании в России специальных зон, полностью защищенных от проникновения любых враждебных БПЛА. О появлении в РФ системы «воздушного минирования» для борьбы с дронами информировал сайт 360tv.ru.