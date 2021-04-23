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«Делаем с душой»: продукцию красноярских заключенных выставят на продажу

Общество
«Делаем с душой»: продукцию красноярских заключенных выставят на продажу
fsin.gov.ru  /  Prt Scr


Красноярск, 23 апреля. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) в Красноярске организовала ярмарку, на которой будет выставлена продукция, изготовленная заключенными. Как стало известно ФАН, в торговых палатках, которые будут расположены в сквере «Северное сияние», горожане могут купить продовольственные товары и сувениры. 

«Все, что мы делаем – делаем с душой!» — анонсирует ярмарку ГУФСИН на своем сайте и заявляет о качестве товаров и доступных ценах. В ассортименте мясо, молоко, овощи, полуфабрикаты, хлеб, швейную продукцию, мясные деликатесы, соленое сало, мясо перепелок, уток и кроликов. Из сувениров можно приобрести картины, иконы, шкатулки, кухонную утварь, нарды, садово-огородный инвентарь. Все это изготовили осужденные, которые сейчас отбывают наказание в колониях.


«Люди приходят, им интересно. Тем более у нас все натуральное, продукция пользуется спросом. Не только продовольственная, но и сувениры, предметы первой необходимости», — рассказали в пресс-службе ГУФСИН. 


На ярмарке также можно будет ознакомиться с каталогом товаров ГУФСИН, которые доступны под заказ. В нем представлена мебель, кованые лавочки и ворота, деревянные и пластиковые окна, спецодежда, обувь и лесоматериалы. В каталоге нашлись даже услуги рабочей силы: судя по изображениям, доступна уборка улиц от грязи и снега.


В службе пояснили, что подобные ярмарки проводятся регулярно и пользуются успехом: «Мы участвуем не только в своих ярмарках, но и представляем продукцию в других городах, поселках. Кроме того у нас есть магазин при одной из колоний».


В ГУФСИН добавили, что денежные средства, полученные с продажи, пойдут на развитие производств.

 

красноярск красноярский край заключенные ярмарка
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