«Делаем с душой»: продукцию красноярских заключенных выставят на продажу



Красноярск, 23 апреля. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) в Красноярске организовала ярмарку, на которой будет выставлена продукция, изготовленная заключенными. Как стало известно ФАН, в торговых палатках, которые будут расположены в сквере «Северное сияние», горожане могут купить продовольственные товары и сувениры.

«Все, что мы делаем – делаем с душой!» — анонсирует ярмарку ГУФСИН на своем сайте и заявляет о качестве товаров и доступных ценах. В ассортименте мясо, молоко, овощи, полуфабрикаты, хлеб, швейную продукцию, мясные деликатесы, соленое сало, мясо перепелок, уток и кроликов. Из сувениров можно приобрести картины, иконы, шкатулки, кухонную утварь, нарды, садово-огородный инвентарь. Все это изготовили осужденные, которые сейчас отбывают наказание в колониях.



«Люди приходят, им интересно. Тем более у нас все натуральное, продукция пользуется спросом. Не только продовольственная, но и сувениры, предметы первой необходимости», — рассказали в пресс-службе ГУФСИН.



На ярмарке также можно будет ознакомиться с каталогом товаров ГУФСИН, которые доступны под заказ. В нем представлена мебель, кованые лавочки и ворота, деревянные и пластиковые окна, спецодежда, обувь и лесоматериалы. В каталоге нашлись даже услуги рабочей силы: судя по изображениям, доступна уборка улиц от грязи и снега.



В службе пояснили, что подобные ярмарки проводятся регулярно и пользуются успехом: «Мы участвуем не только в своих ярмарках, но и представляем продукцию в других городах, поселках. Кроме того у нас есть магазин при одной из колоний».



В ГУФСИН добавили, что денежные средства, полученные с продажи, пойдут на развитие производств.