Россияне встали на защиту Путина после критики финского политолога

Москва, 23 апреля. Россияне обрушились с критикой на финского политолога Юсси Лассилу после его высказываний в отношении президента РФ Владимира Путина и его послания Федеральному собранию.

Финского эксперта возмутил тот факт, что Путин во время обращения к парламентариям «проигнорировал» вопрос с покушением на белорусского президента, а также уделил мало внимания отношениям Москвы и Киева.

Позиция Лассилы вызвала возмущение среди пользователей Сети.

«Юсси, какой же ты редкостный болван — вроде слушал, но ничего не услышал, ничего не понял», — написал юзер LYNX.

Еще один комментатор вспомнил книгу писателя Редьярда Киплинга «Маугли» и сравнил финского политолога с бандерлогом.

Как стало известно ранее, французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе.