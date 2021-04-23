Двух московских студентов похитили лже-полицейские в Щелково

Щелково, 23 апреля. Двух студентов похитили неизвестные мужчины, которые представились сотрудниками полиции. Как стало известно ФАН, мать одного из юношей заплатила «полицейским» 100 тыс. рублей.

В дежурную часть полиции города обратилась психолог муниципального учебного центра. Она сообщила, что 17 апреля в поселке Серково Щелковского городского округа на улице Школьный проезд неизвестные увезли ее 21-летнего сына и его друга, который на год младше товарища. После этого ей позвонил сын и сообщил, что похитители требуют выкуп в размере 150 тыс. рублей, угрожая заложникам убийством. Женщина согласилась передать деньги.

«Преступники назначили ей встречу, — рассказал ФАН источник в полиции. — Они сказали, что если 50-летняя женщина не привезет наличность, то они «разделаются» с ребятами. Недолго думая, мать согласилась выкупить сына и его друга».

Заявительница сообщила, что у нее нет полной суммы, поэтому она может отдать им только две трети. Похитители согласились.

«Передача денег состоялась в Балашихе на одной из сетевых автозаправок. Родительница приехала туда около двух часов ночи и передала деньги. Злоумышленники забрали наличность и уехали в неизвестном направлении», — дополнил источник.

Для женщины потянулись томительные часы ожидания. Мать понимала, что нужно было сразу обратиться в правоохранительные органы, но она помнила о предупреждении преступников по этому поводу, которые обещали убить пленников в случае обращения к силовикам.

Примерно через 19 часов заложников привезли к железнодорожному вокзалу станции Щелково и отпустили.

«Пленники рассказали, что с ними более-менее нормально обращались, хотя они очень боялись за свою жизнь. Они не понимали, почему их похитили. Бандиты говорили о каком-то несуществующем долге», — дополнил источник.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье 163 УК РФ «Вымогательство, совершенное организованной группой». Сейчас сыщики пытаются установить владельца иномарки, на которой увезли студентов.

Если злодеев удастся поймать, а их вина будет доказана в суде, то мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы.