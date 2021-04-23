Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
23 апреля 11:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:00
Общество
Выставка о немецком и русском романтизме открывается в Новой Третьяковке
10:59
Политика
Медведев рассказал, как США заводят отношения с Россией в тупик
10:57
Происшествия
Полиция Выборга ищет подозреваемого в изнасиловании школьницы
10:55
Происшествия
Любитель оружия из Нерчинска прострелил ногу школьнице
10:54
Общество
Стоматолог назвал способ снизить риск кариеса у ребенка
10:51
Шоу-бизнес
Певица Ани Лорак впервые высказалась об изменах бывшего мужа
10:50
Общество
В Керчи практически восстановили разрушенную при Украине Митридатскую лестницу
10:50
Спорт
Защитник «Ростова» Николай Поярков может продолжить карьеру в «Зените»
10:50
Общество
Определены пять признаков серьезного истощения организма
10:47
Общество
Ученые опровергли связь веса человека и здоровья сердца
10:45
Армия
Пентагон рассекретил итоги катастрофической виртуальной войны с Китаем
10:45
Происшествия
Пятиклассник выпал из окна школы в Ульяновской области
10:44
Общество
Американский диетолог поделился самым быстрым способом похудеть
10:42
Общество
Эксперт по губам расшифровал диалог принца Уильяма и его брата Гарри на траурной церемонии
10:40
Происшествия
Пенсионеры в Петербурге наиболее часто становятся жертвами изобретательных аферистов
10:40
Экономика
Законопроект о ежегодных выплатах школьникам в 10 тысяч рублей внесли в Госдуму
10:38
Экономика
Сбербанк будет предупреждать клиентов о звонках мошенников
10:38
Наука
Крупнейшую за всю историю наблюдений вспышку на Проксиме Центавра зафиксировали астрономы
10:37
Происшествия
Полиция нашла тело шестилетней девочки в лесу под Красноярском
10:36
Армия
Американский эксперт перечислил наиболее опасные беспилотные разработки ВС РФ
Все новости

Двух московских студентов похитили лже-полицейские в Щелково

Происшествия
Двух московских студентов похитили лже-полицейские в Щелково
pixabay.com  / 

Щелково, 23 апреля. Двух студентов похитили неизвестные мужчины, которые представились сотрудниками полиции. Как стало известно ФАН, мать одного из юношей заплатила «полицейским» 100 тыс. рублей.

В дежурную часть полиции города обратилась психолог муниципального учебного центра. Она сообщила, что 17 апреля в поселке Серково Щелковского городского округа на улице Школьный проезд неизвестные увезли ее 21-летнего сына и его друга, который на год младше товарища. После этого ей позвонил сын и сообщил, что похитители требуют выкуп в размере 150 тыс. рублей, угрожая заложникам убийством. Женщина согласилась передать деньги.

«Преступники назначили ей встречу, — рассказал ФАН источник в полиции. — Они сказали, что если 50-летняя женщина не привезет наличность, то они «разделаются» с ребятами. Недолго думая, мать согласилась выкупить сына и его друга».

Заявительница сообщила, что у нее нет полной суммы, поэтому она может отдать им только две трети. Похитители согласились.

«Передача денег состоялась в Балашихе на одной из сетевых автозаправок. Родительница приехала туда около двух часов ночи и передала деньги. Злоумышленники забрали наличность и уехали в неизвестном направлении», — дополнил источник.

Для женщины потянулись томительные часы ожидания. Мать понимала, что нужно было сразу обратиться в правоохранительные органы, но она помнила о предупреждении преступников по этому поводу, которые обещали убить пленников в случае обращения к силовикам.

Примерно через 19 часов заложников привезли к железнодорожному вокзалу станции Щелково и отпустили.

«Пленники рассказали, что с ними более-менее нормально обращались, хотя они очень боялись за свою жизнь. Они не понимали, почему их похитили. Бандиты говорили о каком-то несуществующем долге», — дополнил источник.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье 163 УК РФ «Вымогательство, совершенное организованной группой». Сейчас сыщики пытаются установить владельца иномарки, на которой увезли студентов.

Если злодеев удастся поймать, а их вина будет доказана в суде, то мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы.

похищение уголовное дело щелково выкуп
Комментировать
Самое популярное
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Политика 106067 20 апреля 2021
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Политика 100599 21 апреля 2021
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Экономика 89677 22 апреля 2021
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Кому в России повысят пенсии с 1 мая, кто получит 10 тыс. руб., новое об индексации
Общество 81654 20 апреля 2021
Кому в России повысят пенсии с 1 мая, кто получит 10 тыс. руб., новое об индексации
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Политика 75586 22 апреля 2021
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Все новости / Происшествия / Двух московских студентов похитили лже-полицейские в Щелково
Рейтинг@Mail.ru