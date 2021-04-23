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Японцы рассказали, как модернизация российского ядерного оружия довела США до психоза

Армия
Японцы рассказали, как модернизация российского ядерного оружия довела США до психоза
Пресс-служба Западного военного округа

Токио, 23 апреля. Модернизация российского ядерного арсенала сильно нервирует американское руководство, считают японские граждане.

Развитие ядерного оружия в России и Китае протекает намного быстрее, чем в США, заявил руководитель Стратегического командования Вооруженных сил Соединенных Штатов адмирал Чарльз Ричард, пишет японское издание Yahoo News Japan. Он подчеркнул, что Вашингтон может потерять доверие партнеров, если ядерная оборона страны не получит дополнительные инвестиции. Военачальник подчеркнул высокий уровень энтузиазма Москвы в сфере развития ядерного вооружения, благодаря чему РФ уже на 80% завершила программу модернизации ядерного арсенала, в отличие от США, которые ее фактически даже и не начинали.

Пекин также проводит модернизацию ядерного вооружения, причем темпы этого процесса настолько велики, что буквально каждую неделю из Китая приходят новости по этой теме, отметили авторы статьи. Они уточнили, что РФ и США имеют примерно по 1550 единиц ядерного оружия в соответствии с правилами СНВ-3, а Китай располагает 320 боеголовками.

Читатели издания весьма бурно отреагировали на эту новость, подчеркнув, что даже малейшие успехи других государств заставляют нервничать Вашингтон. По их словам, причиной является острое желание американского правительства всегда и везде занимать лидерские позиции, а модернизация российского и китайского ядерного оружия может довести его до психоза.

«США постоянно хотят быть первыми в мире. Поэтому они начинают нервничать, если другие страны прогрессируют хотя бы немного. Но как другие страны относятся к американской военной мощи? В США когда-нибудь думали об этом?», — высказался один из пользователей японского сегмента Сети, назвав причину беспокойства Вашингтона.

Другой комментатор обратил внимание на количество ядерных боеголовок у Китая, которое с первого взгляда является весьма небольшим, однако, по его мнению, ядерных запасов Пекина хватит для того, чтобы нанести весомый ущерб Соединенным Штатам.

«Кажется, что немного, но этого вполне достаточно. Даже если до вражеских США долетит всего 5%, это уже 16 ракет. Основные города будут уничтожены», — поделился мыслями читатель Yahoo News Japan.

Некоторые пользователи Сети заявили, что война сама по себе является истинным злом, так как постепенно стороны любого конфликта забывают о соблюдении каких-либо правил. Тем не менее, по их мнению, обладание ядерным оружием является положительным фактов, однако комментаторы выразили надежду, что оно никогда не будет использовано.

«Война — это зло. Странно определять количество орудий убийств. В начале войны правила соблюдаются, но потом все забывают о них, поэтому некоторые считают, что на войне не может быть никаких правил. Так или иначе обладать ядерным оружием хорошо, но надеюсь, применено оно не будет», — пишет один из комментаторов.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что Вашингтон пытается утаить планы по размещению нового ядерного оружия на территории Европы.

россия япония сша китай ядерное оружие Ричард
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