Полиция задержала подозреваемого в жестоком нападении на подростка в Выборге

Санкт-Петербург, 23 апреля. Вероятный виновник жестокого избиения подростка попал в руки полиции. Он атаковал несовершеннолетнего около одного из магазинов в Выборге.

Мужчина, которого подозревают в избиении 16-летнего школьника у магазина на Ленинградском шоссе, был задержан сотрудниками правоохранительных органов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Позже фигуранта отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

По данным следствия, между подозреваемым и несовершеннолетним произошел конфликт, в ходе которого мужчина жестоко избил оппонента, а затем скрылся с места происшествия. Пострадавший был доставлен в областную больницу в тяжелом состоянии.

Ранее издание A42.RU писало, что стражи порядка начали доследственную проверку по факту избиения подростка в Кузбассе.