Врач рассказал, кому нельзя делать прививку от коронавируса

Москва, 23 апреля. Доктор сообщил о пяти возможных случаях, в которых человеку следует отказаться от вакцинации против COVID-19.

Прививка от коронавируса в России «Спутником V» дала положительную динамику в 97,6% случаях. При этом даже такой надежный препарат не для всех является безопасным. Врач нашел пять вариантов, когда от вакцины человеку следует отказаться.

Причина первая — гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины. Также врач не рекомендует прививаться людям с аллергическими заболеваниями. Еще одна возможная причина для отказа от прививки –— острое заболевание каких-либо органов. Кроме того, нельзя делать прививку беременным и людям, которые на данный момент чувствуют симптомы простудных заболеваний.

Многие страны недавно начали получать информацию о возможностях доставки вакцины «Спутник V». Одним из таких государств стала Бразилия.