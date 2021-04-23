В ЮАР пенсионерка умерла, став свидетельницей изнасилования своих внучек

Претория, 23 апреля. Сотрудники полиции города Импендл в ЮАР устанавливают личность злоумышленника, который изнасиловал сразу трех девушек. Это могло в дальнейшем привести к смерти их бабушки.

По данным СМИ, в один из домов забрался вооруженный пистолетом мужчина в маске. В спальне он запер трех девушек и их 71-летнюю бабушку. Преступник приказал пожилой хозяйке «сидеть смирно», пообещав в противном случае застрелить.

Пожилой женщине пришлось наблюдать, как мужчина насиловал ее родственников. К моменту приезда стражей порядка женщина была без сознания. Врачи потом констатировали смерть. По мнению родственников погибшей, от увиденного у нее не выдержало сердце, мог произойти приступ.

Жительница Екатеринбурга стала жертвой изнасилования. Преступление было совершено в подъезде, сообщало URA.RU.