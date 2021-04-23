Зрители ММКФ увидят более 200 фильмов

Москва, 23 апреля. Режиссер и президент Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Никита Михалков объявил, что зрители смогут увидеть на смотре более 200 кинолент.

На традиционном пресс-брифинге Михалков сообщил, что на фестивале будут соблюдаться санитарные нормы в период пандемии коронавируса. На конференцию допускали, в частности, журналистов с отрицательным тестом на COVID-19 и сертификатом о вакцинации.

Режиссер не скрывал радости, что смотр проходит в апреле. Ведь сейчас нет других кинофестивалей.

«Мы попадаем в хорошее окно в апреле, потому что дальше начинаются Канны, Карловы Вары… Для журналистов, гостей это выбор не всегда в нашу пользу», — сказал Михалков.

В этом году покажут 210 картин. Открыла смотр военная драма Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова «Девятаев». Кинофестиваль продлится с 22 по 29 апреля.