Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
23 апреля 11:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:59
Политика
Медведев рассказал, как США заводят отношения с Россией в тупик
10:57
Происшествия
Полиция Выборга ищет подозреваемого в изнасиловании школьницы
10:55
Происшествия
Любитель оружия из Нерчинска прострелил ногу школьнице
10:54
Общество
Стоматолог назвал способ снизить риск кариеса у ребенка
10:51
Шоу-бизнес
Певица Ани Лорак впервые высказалась об изменах бывшего мужа
10:50
Общество
В Керчи практически восстановили разрушенную при Украине Митридатскую лестницу
10:50
Спорт
Защитник «Ростова» Николай Поярков может продолжить карьеру в «Зените»
10:50
Общество
Определены пять признаков серьезного истощения организма
10:47
Общество
Ученые опровергли связь веса человека и здоровья сердца
10:45
Армия
Пентагон рассекретил итоги катастрофической виртуальной войны с Китаем
10:45
Происшествия
Пятиклассник выпал из окна школы в Ульяновской области
10:44
Общество
Американский диетолог поделился самым быстрым способом похудеть
10:42
Общество
Эксперт по губам расшифровал диалог принца Уильяма и его брата Гарри на траурной церемонии
10:40
Происшествия
Пенсионеры в Петербурге наиболее часто становятся жертвами изобретательных аферистов
10:40
Экономика
Законопроект о ежегодных выплатах школьникам в 10 тысяч рублей внесли в Госдуму
10:38
Экономика
Сбербанк будет предупреждать клиентов о звонках мошенников
10:38
Наука
Крупнейшую за всю историю наблюдений вспышку на Проксиме Центавра зафиксировали астрономы
10:37
Происшествия
Полиция нашла тело шестилетней девочки в лесу под Красноярском
10:36
Армия
Американский эксперт перечислил наиболее опасные беспилотные разработки ВС РФ
10:28
Политика
Россияне встали на защиту Путина после критики финского политолога
Все новости

Зрители ММКФ увидят более 200 фильмов

Общество
Зрители ММКФ увидят более 200 фильмов
instagram.com  /  @bellapotemkinaofficial

Москва, 23 апреля. Режиссер и президент Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Никита Михалков объявил, что зрители смогут увидеть на смотре более 200 кинолент.

На традиционном пресс-брифинге Михалков сообщил, что на фестивале будут соблюдаться санитарные нормы в период пандемии коронавируса. На конференцию допускали, в частности, журналистов с отрицательным тестом на COVID-19 и сертификатом о вакцинации.

Режиссер не скрывал радости, что смотр проходит в апреле. Ведь сейчас нет других кинофестивалей.

«Мы попадаем в хорошее окно в апреле, потому что дальше начинаются Канны, Карловы Вары… Для журналистов, гостей это выбор не всегда в нашу пользу», — сказал Михалков.

В этом году покажут 210 картин. Открыла смотр военная драма Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова «Девятаев». Кинофестиваль продлится с 22 по 29 апреля.

кино михалков ммкф
Комментировать
Самое популярное
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Политика 106067 20 апреля 2021
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Политика 100599 21 апреля 2021
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Экономика 89677 22 апреля 2021
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Кому в России повысят пенсии с 1 мая, кто получит 10 тыс. руб., новое об индексации
Общество 81654 20 апреля 2021
Кому в России повысят пенсии с 1 мая, кто получит 10 тыс. руб., новое об индексации
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Политика 75586 22 апреля 2021
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Все новости / Общество / Зрители ММКФ увидят более 200 фильмов
Рейтинг@Mail.ru