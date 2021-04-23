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Опубликованы кадры сопровождения самолета-разведчика ВВС США российским МиГ-31

Армия
Опубликованы кадры сопровождения самолета-разведчика ВВС США российским МиГ-31
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Дмитрий Жаворонков

Москва, 23 апреля. Министерство обороны России опубликовало видеоролик, на кадрах которого запечатлено сопровождение самолета-разведчика RC-135 ВВС США российским истребителем МиГ-31 у границ РФ.

По данным ведомства, дежурные силы ПВО зафиксировали неизвестную воздушную цель над акваторией Тихого океана. Для опознавания объекта в небо был поднят истребитель МиГ-31. Экипаж российского перехватчика приблизился на безопасное расстояние к цели и идентифицировал ее как самолет-разведчик RC-135 ВВС США.

На кадрах видео можно увидеть, как российский истребитель сопровождает иностранный самолет над акваторией Тихого океана, после чего возвращается на аэродром постоянного базирования.

В ведомстве отметили, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено.

россия перехват сопровождение
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