Американский аналитик рассказал об опасных российских «подводных грузовиках»

Вашингтон, 23 апреля. Перевооружение российского подводного флота продолжает оставаться в фокусе внимания американских военных экспертов.

Очередную статью на эту тему опубликовал известный аналитик Питер Сучиу на портале 19FortyFive, пересказ публикации представляет «ПолитРоссия».

Сучиу обращает внимание читателей на планы ВМФ РФ получить в этом году сразу две многоцелевые атомные субмарины проекта 885М «Ясень-М» — К-573 «Новосибирск» и К-561 «Казань», которые являются носителями нескольких типов мощных крылатых ракет. Также о подлодках «Ясень-М» известно, что они обладают повышенной скрытностью хода и большой автономностью плавания, подчеркивает американский эксперт.

«Это подводные грузовики для ракет», — пишет Сучиу, выражая беспокойство ввиду широкого ассортимента и большого количества ракет в пусковых шахтах российских АПЛ «Ясень-М».

Новые российские субмарины благодаря наличию ракетных комплексов «Оникс», «Калибр» и «Циркон» представляют собой серьезную опасность для США, которую надлежит воспринимать серьезно, резюмирует автор 19FortyFive.

Ранее сообщалось о масштабах отставания ВМС стран НАТО от российского Северного флота. Общее снижение боеготовности Вооруженных сил США анализировал сайт 360tv.ru.