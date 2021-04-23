Жительница Иркутской области ушла из дома вместе с маленькой дочерью и не вернулась

Иркутск, 23 апреля. Стражи порядка просят местных жителей оказать содействие в поисках девушки. О ее местонахождении ничего не известно уже неделю.

Полиция разыскивает молодую мать из города Черемхово. Сожитель 22-летней девушки сообщил, что 15 апреля его возлюбленная ушла из дома вместе с полуторагодовалой дочерью и до сих пор не вернулась.

Рост пропавшей составляет примерно 165 сантиметров, у нее среднее телосложение, русые волосы и голубые глаза. Женщина вышла на улицу в синих джинсах, белой ветровке и белых кедах, а ее ребенок был одет в зеленый комбинезон, розовую шапку и коричневые ботинки.

Ранее издание РИАМО писало о жительнице Королева, которую нашли живой после нескольких дней поисков.