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Жительница Иркутской области ушла из дома вместе с маленькой дочерью и не вернулась

Происшествия
Жительница Иркутской области ушла из дома вместе с маленькой дочерью и не вернулась
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Иркутск, 23 апреля. Стражи порядка просят местных жителей оказать содействие в поисках девушки. О ее местонахождении ничего не известно уже неделю.

Полиция разыскивает молодую мать из города Черемхово. Сожитель 22-летней девушки сообщил, что 15 апреля его возлюбленная ушла из дома вместе с полуторагодовалой дочерью и до сих пор не вернулась.

Рост пропавшей составляет примерно 165 сантиметров, у нее среднее телосложение, русые волосы и голубые глаза. Женщина вышла на улицу в синих джинсах, белой ветровке и белых кедах, а ее ребенок был одет в зеленый комбинезон, розовую шапку и коричневые ботинки.

Ранее издание РИАМО писало о жительнице Королева, которую нашли живой после нескольких дней поисков.

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