Экзамен по новым правилам с первого раза сдали 13% учеников автошкол РФ

Москва, 23 апреля. Около 13% кандидатов в водители смогли с первого раза сдать экзамен на право вождения автомобиля по новому закону, который вступил в действие с 1 апреля.

Согласно новым правилам, ученики автошкол вместо «города» и «площадки» сдают единый экзамен, маршрут которого проходит в реальных дорожных условиях. В марте количество успешных экзаменов составляло 26%, с апреля этот показатель снизился вдвое — лишь 13,5% кандидатов получили права на вождение автомобиля.

Для Госавтоинспекции такая ситуация не стала неожиданностью, поскольку ученики не имеют возможности выучить маршрут, и навыки вождения проверяются на дорогах города в реальных условиях. В ведомстве отмечают, что волнение кандидатов также повлияло на качество прохождения экзамена.

Представители автошкол по итогам месяца работы новых правил обозначили несколько неотработанных, по их мнению, моментов в новой системе сдачи экзаменов. Инспекторы плохо понимают новый регламент и по-разному трактуют упражнения.

Экзамен на проверку навыков вождения «в городе» не будут принимать у тех, кто успешно сдал до 1 апреля «площадку». Об этом сообщил начальник отдела организации экзаменационной деятельности и предоставления госуслуг ГИБДД РФ Николай Гиляков.