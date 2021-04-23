Пресс-конференцию по итогам РМЭФ проведут в Медиагруппе «Патриот»

Санкт-Петербург, 23 апреля. Итоги Российского международного энергетического форума, проходящего в Петербурге с 21 по 23 апреля, обсудят ФБА «Экономика сегодня» и Медиагруппа «Патриот» в пятницу в 16:00.

Энергетический форум традиционно выступает площадкой для диалога между отраслевыми корпорациями, органами власти, а также научным сообществом.

Гости пресс-конференции в ходе эфира в медиацентре «Патриот» расскажут о приоритетных направлениях работы российских госпредприятий в энергетической отрасли, актуальных технологиях производства энергии и реализуемых проектах, о которых говорилось в ходе РМЭФ.

Спикерами в ходе эфира выступят:

президент ассоциации «ЭнергоИнновация» Михаил Смирнов;

директор департамента стратегического развития и экономического прогнозирования «Центр экономического прогнозирования» Дмитрий Пигарев;

заместитель директора практики по работе с компаниями сектора энергетики и коммунального хозяйства KPMG в России и СНГ Сергей Роженко.

Прямой эфир можно посмотреть здесь.

Журналисты всех СМИ вне зависимости от политических пристрастий приглашаются Медиагруппой «Патриот» и ФБА «Экономика сегодня» к онлайн-участию в пресс-конференциях.

Также 23 апреля на площадке медиацентра «Патриот» пройдет запуск общественно-политических дебатов «Слово против слова», сообщает ФАН.